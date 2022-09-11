Барселона без проблем розгромила Кадіс у 5-му турі Прімери. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Каталонці у гостях почувались, наче вдома, проте відзначались винятково після перерви. Розпочав погром Френкі Де Йонг, після чого Лєвандовскі влаштував шоу – забив і віддав два асисти на Фаті та Дембеле після 50-хвилинної зупинки.

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Це був 17-й поспіль безпрограшний поєдинок підопічних Хаві на виїзді, таким чином тренер Барси повторив рекорд Зідана 6-річної давнини. Загалом "блаугранас" набрали 13 залікових балів та тимчасово скинули Реал Мадрид з вершини турнірної таблиці. Кадіс із нулем голів та очок за 5 турів залишився на останній сходинці Ла Ліги.