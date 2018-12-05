Кадар: У мене сильний характер, відчуваю повагу партнерів

Захисник Динамо Тамаш Кадар розповів про свій статус у київському клубі.

"Чи додав я у грі, виступаючи за Динамо? Звичайно. Мені не потрібно, щоб хтось про це говорив, адже сам знаю, коли зіграв добре, а коли допускав помилки. Я сам собі найкращий критик.

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Навіть якщо експерти висловлюють своє невдоволення, потрібно вміти переключатися, це загартовує характер. У мене він досить сильний – партнери прислухаються до мене, відчуваю їхню повагу, до мене ставляться серйозно.

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У Динамо зараз багато українців, і я повинен був заслужити цю повагу. Я – командний гравець і сам поважаю інших, хочу, щоб це було взаємним", – цитує Кадара Dynamo.kiev.ua.