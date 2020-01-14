Кадар – не рівень Динамо, – Гецко знищив захисника киян

Колишній форвард збірної України і автор першого гола в історії національної команди Іван Гецко проаналізував гру угорського захисника Динамо Тамаша Кадара.

"Кадар може повернутись у рідний чемпіонат Угорщини. І слава Богу. Кадар – це не рівень київського Динамо, хоча й грає у національній збірній. Нехай краще помиляється у своїй збірній, ніж в Динамо.

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Мабуть, така політика: раз ми їх купуємо за великі гроші, то й повинні ставити в основний склад. Але від цього страждає команда. Адже у нього немає найголовнішого для захисника – швидкості. Звичайно, можна за рахунок читання гри, мислення, вибирати правильну позицію, щоб вчасно перекривати атаки. Але і з цим проблеми. Виходить – ні швидкості, ні розуму, ні підстраховки. Так, на тлі Карпат і Львова він виглядає непогано, а ось проти серйозних суперників видно всі вади. Тому, Динамо потрібно скинути зайвий баласт", – сказав Гецко в коментарі виданню Ua-football.

Нагадаємо, попри чутки про перехід Кадара в угорський Фехервар, 29-річний захисник залишається в Динамо і навіть потрапив у список гравців, які вирушать з основною командою на перший збір до турецького Белека.

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