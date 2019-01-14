Кабай покинув Аль-Наср

Аравійський клуб оголосив про припинення співпраці з екс-хавбеком збірної Франції.

Хавбек Йоан Кабай більше не є футболістом Аль-Насра, повідомляє Twitter аравійського клубу, який розірвав контракт із гравцем.

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Кабай, який поповнив Аль-Наср влітку минулого року у статусі вільного агента, у поточному сезоні зіграв 12 матчів, забив 1 гол та віддав 2 гольові передачі.

33-річний француз відомий своїми виступами за Ньюкасл, ПСЖ, Крістал Пелас та Лілль.