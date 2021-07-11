Англійські фанати божеволіють перед фінальним матчем Євро зі збірною Італії.

Один з британських відчайдухів влаштував акт ексгібіціонізму перед натовпом, який зібрався біля Вемблі.

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Фанат "Трьох левів" вискочив на трибуну, не соромлячися свого "господарства". Єдиний "одяг", який на ньому був, – прапор Англії. Британці горланили пісень і запускали димові завіси в передчутті фіналу.

Нагадаємо, сьогодні Італія та Англія зійдуться у фінальному поєдинку Євро-2020. Матч відбудеться на лондонському Вемблі, початок гри о 22:00.

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