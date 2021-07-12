Італія – Англія: фінал Євро-2020 був перерваний забігом стрікера
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Вирішальний матч чемпіонату Європи не обійшовся без посторонніх гостей.
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 3 : 2 )
завершено
Люк Шоу 2’
2’ Люк Шоу
Кінцівка основного часу була зіпсована забігом чоловіка, який був оголений по пояс.
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Стюардам довелося докласти чимало зусиль, щоб піймати непроханого "спринтера". У пряму трансляцію потрапили лише перші кроки стрікера, але фанати з трибун встигли зняти забіг.
Додамо, що посторонні персони далеко не вперше зривають вирішальні матчі. Кінсі Воланскі здобула свій шматок слави у фіналі ЛЧ 2018/19 між Ліверпулем і Тоттенхемом.
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