Збірна Іспанії в рамках кваліфікації до ЧС-2026 перемогла Болгарію (3:0). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Легендарний Хрісто Стоїчков прохав фанатів у Софії, аби ті прийшли й палко підтримали національну команду, а не просто дивилися на іноземних зірок футболу. Болгари налаштовувались дати бій іспанцям – втім, вже на 5-й хвилині вони пропустили перший гол. Ямаль змістився у карний майданчик і скинув пас назад для Педрі, той перевів на Субіменді, а Мартін розрізав оборону передачею на Оярсабаля. Мікель легко реалізував вихід віч-на-віч. 0:1!

На 12-й хвилині Оярсабаль міг і дубль оформити, знову отримавши скидку від Субіменді й пробивши з лівого кута воротарського. Вуцов парирував і його постріл, і удар Ямаля з правого кута на 22-й, однак врятувати після гарматного залпу Кукурельї на 30-й не вдалося. Марк підхопив відскок після навісу Ямаля й з лівого краю штрафного прошив голкіпера. 0:2!

На 38-й же хвилині справа дійшла і до розгрому. Знову не обійшлося без Ямаля – Ламін виконав подачу з кутового, яку замкнув Меріно. 0:3. Таким чином, центрхави Арсенала (Субіменді й Меріно) прямо долучились до двох із трьох голів.

Перед перервою каталонський вундеркінд міг організувати й четвертий гол, накривши Дімітрова перед карним майданчиком. Оярсабаль зачепився за м'яч, вийшов 2-в-1 і покотив під удар у порожні, однак постріл Ламіна на лінії воріт зупинив захисник Ценов (а потім свиснули офсайд).

На початку другого тайму "Фурія Роха" продовжувала тиск. На 48-й хвилині Ямаль відкрився під пас на лінію штрафного, але загрався й дозволив Вуцову відібрати м'яч. на 55-й же Меріно вгатив із цієї ж зони (Ніко Вільямс асистував) – бути б голу, якби Вуцов не перевів сферу в поперечку!

У середині другого тайму гості вже заспокоїлись. Востаннє потривожити Вуцова їм вдалося на 81-й хвилині, коли йому довелося парирувати постріл з лінії воротарського. Добивання від Ольмо в порожні накрив захисник. Зрештою, фінальний свисток зафіксував спокійний розгром Болгарії – 3:0!

Іспанія очолила групу Е, випереджаючи збірну Туреччини за різницею голів. Болгарія тримається на дні квартету разом з грузинами.

