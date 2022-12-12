"Мені не знадобилося жодної секунди, щоб погодитися на посаду тренера національної команди. Ми всі хотіли потрапити на вершину, але перемогти дуже складно. Зараз не час для аналізу, але я наполягаю на тому, що робота Луїса Енріке була фантастичною. Ми обмінялися повідомленнями, він привітав мене, у нас хороші стосунки. Хочу подякувати йому за час, який ми провели, працюючи разом.

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Я не був тренером на ЧС-2022, тому не мені вступати в дискусію про те, чи варто було брати Серхіо Рамоса чи іншого гравця. Зараз для всіх гравців відчинені двері, Серхіо Рамос здоровий? Так. Чи може він бути в команді? Так... Але все залежить від моменту, коли ми повинні скласти список", – цитує фахівця AS.

Нагадаємо, Луїс де ла Фуенте останні 9 років тренував молодіжні збірні Іспанії. Під його керівництвом "Рохіта" виграла Євро-2015 U-19 та Євро-2019 U-21. Також він взяв срібло на Олімпійських іграх-2020. Цікаво, що де ла Фуенте формально вже очолював дорослу збірну Іспанії в одному матчі. Влітку 2021-го, коли основа "Фурії" була ізольована через позитивний тест на коронавірус, Луїс зі своєю молоддю зіграв товариський матч проти Литви (4:0).

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