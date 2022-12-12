Іспанія офіційно презентувала нового тренера – фахівець зробив заяву щодо перспектив Рамоса у збірній
Луїс де ла Фуенте вперше поспілкувався з пресою у статусі головного тренера збірної Іспанії.
"Мені не знадобилося жодної секунди, щоб погодитися на посаду тренера національної команди. Ми всі хотіли потрапити на вершину, але перемогти дуже складно. Зараз не час для аналізу, але я наполягаю на тому, що робота Луїса Енріке була фантастичною. Ми обмінялися повідомленнями, він привітав мене, у нас хороші стосунки. Хочу подякувати йому за час, який ми провели, працюючи разом.
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Я не був тренером на ЧС-2022, тому не мені вступати в дискусію про те, чи варто було брати Серхіо Рамоса чи іншого гравця. Зараз для всіх гравців відчинені двері, Серхіо Рамос здоровий? Так. Чи може він бути в команді? Так... Але все залежить від моменту, коли ми повинні скласти список", – цитує фахівця AS.
Нагадаємо, Луїс де ла Фуенте останні 9 років тренував молодіжні збірні Іспанії. Під його керівництвом "Рохіта" виграла Євро-2015 U-19 та Євро-2019 U-21. Також він взяв срібло на Олімпійських іграх-2020. Цікаво, що де ла Фуенте формально вже очолював дорослу збірну Іспанії в одному матчі. Влітку 2021-го, коли основа "Фурії" була ізольована через позитивний тест на коронавірус, Луїс зі своєю молоддю зіграв товариський матч проти Литви (4:0).
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