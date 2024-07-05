Збірні Іспанії – Німеччини зустрічаються в рамках 1/4 фіналу Євро-2024. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Іспанія – Німеччина розпочнеться о 19:00 за київським часом. Команди вийдуть на поле MHP Арени у Штутгарті. Дивитися гру наживо можна на медіа-сервісі Megogo за наявності відповідної підписки.

Іспанія – Німеччина: анонс матчу 1/4 фіналу Євро-2024

У ХХІ столітті в очних матчах Німеччина перемагала лише раз, і то це було в товарняку. Натомість Іспанія має чотири перемоги, з яких три офіційних. Піренейці завдавали поразки Бундестім у фіналі Євро-2008, у півфіналі ЧС-2010, а майже чотири роки тому в Лізі націй взагалі влаштували побиття з рахунком 6:0.

Іспанія – Німеччина стартові склади:

Іспанія: Сімон – Карвахаль, Ле Норман, Ляпорт, Кукурелья – Педрі, Родрі, Фабіан Руїс – Ямал, Мората, Вільямс

Німеччина: Нойєр – Кімміх, Рюдігер, Та, Раум – Джан, Кроос – Сане, Ґюндоґан, Мусіала – Хаверц