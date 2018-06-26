ЧС-2018 Іран – Португалія: піренейці втратили перемогу та перше місце в групі, але вийшли в плей-офф

Іран і Португалія зустрічалися в матчі 3 туру ЧС-2018 у групі В. Звіт і результат гри читайте на "Футбол 24".

Набравши 4 очки в перших двох матчах, Португалія залишалася одним з двох фаворитів на вихід з групи В. Для потрапляння в плей-офф піренейцям вистачило б навіть нічиєю з Іраном, тоді як персам один пункт нічого не гарантував.

Вже на 3-й хвилині Кріштіану Роналду отримав шанс збільшити свій гольовий доробок на турнірі, але не переграв у ближньому бою голкіпера іранців. Цей епізод, схоже, додав Бейранванду забагато впевненості, адже протягом наступних 10 хвилин воротар тричі невпевнено зіграв у власному майданчику – португальці пробачили.

Іран – Португалія – відео голів

Чинні чемпіони Європи володіли територіальною перевагою та створювали більше небезпеки, але Іран також періодично організовував швидкі атаки. Завершувалися вони переважно втратами на чужій половині поля, або ж фолами португальських футболістів. Після стандартів гостро пробили Резаян і Езатолахі, але перший удар пройшов повз ціль, а другу спробу парирував Патрісіу.

Активним був Джаханбахш, виділявся зміщеннями в глибину Роналду, але головним героєм першого тайму став Рікарду Куарежма. Він змістився з правого флангу, обігрався з Адрієном Сілвою і розкішним ударом зовнішньою частиною стопи вкрутив м'яч в дальній кут іранських воріт.

Іран – Португалія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018

На старті другої половини зустрічі Португалія повинна була подвоювати перевагу. Езатолахі у власному штрафному майданчику збив Роналду, а суддя після відеоповтору призначив пенальті. Кріштіану зберіг інтригу, не реалізувавши 11-метровий, – на місці був голкіпер.

Після цього на полі пішла "рвана" гра, було багато емоцій, жодна команда не могла акцентовано заволодіти ініціативою. Намагався виправитися дальнім ударом Роналду, старався загострити Андрієн Сілва, а на протилежному кінці поля перспективну можливість змарнував Годдос.

Іран робив усе можливе, щоб відігратися, в двох епізодах навіть претендував на пенальті. Раз рефері все ж прийняв рішення на користь азіатів – Ансаріфард забив з "позначки". А ще через декілька миттєвостей Таремі ледь не вибив португальців з турніру – з кількох метрів не влучив у ворота.

Іспанія зіграла внічию з Марокко та вийшла до 1/8 фіналу з першого місця

Португалія заробила 5 очок і вийшла в 1/8 фіналу з другого місця групи В. Там її суперником стане Уругвай. Іран з 4 очками припинив виступи на чемпіонаті світу.

Іран був дуже близьким до сенсації, а Португалія – до провалу

Ситуація в групі В до останнього моменту не була вирішеною. Паралельно відбувався поєдинок між Іспанією та Марокко. Станом на кінець основного часу обох матчів португальці перебували в статусі лідера квартету – гол Куарежми приносив їм перемогу, а іспанці в цей час сенсаційно поступалися африканцям. Однак у компенсований час "фурія роха" врятувала нічию, а Роналду і компанія водночас пропустили від Ансаріфарда. Якби декілька хвилин по тому Таремі реалізував свій гольовий шанс – Португалія поїхала б додому.

І не можна сказати, що це трапилося би незаслужено. Іран час від часу робив гострі уколи фавориту. Спершу швидкі атаки призводили до стандартів, потім почали з'являтися удари з гри. Перси не виглядали переконливо, але й їхні зіркові опоненти припускалися забагато помилок. У європейської збірної було якесь надмірне бажання закріпити перевагу, через що в обороні виникали провали. Іран до останнього не опускав руки і ледь ними не зловив сюрприз від Португалії.

Арбітр Касерес забагато переклав на VAR?

Парагвайський суддя тричі звертався до відеоповторів, щоб прийняти важливі рішення: пенальті за фол на Роналду, жовта картка Кріштіану за грубу гру та пенальті у ворота Португалії. У всіх трьох епізодах він змінив рішення – VAR допоміг. Питання в іншому: суддя сам прекрасно бачив обидва порушення правил, які призвели до пенальті, чому він це не зафіксував?

Як наслідок, виникали непотрібні затримки, гра втрачала динаміку, футболісти губили концентрацію та витрачали зайві емоції. Звичайно, це добре, що відеоповтори допомогли уникнути помилок, але суддя на чемпіонату світу повинен самотужки вирішувати такі очевидні моменти. Касерес сьогодні не відповідав рівню турніру.

Цікаві факти

– Кріштіану Роналду – перший португальський гравець, який не забив пенальті на кожному зі своїх чемпіонатів світу.

– Рікарду Куарежма став другим футболістом збірної Португалії, який забив на цьому ЧС. Всі попередні голи оформляв Роналду.

– На цьому ЧС призначили вже більше пенальті, ніж на будь-якому попередньому – 20.

ЧС-2018. Група В. 3 тур

Іран – Португалія – 1:1

Голи: Ансаріфард, 90+3 (пен) – Кварежма, 45

Нереалізований пенальті: Роналду, 53