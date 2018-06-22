Іран – Іспанія: прогноз на матч ЧС-2018

Іран та Іспанія зустрінуться 20 червня в Казані на груповому етапі ЧС-2018. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Іран – Іспанія відбудеться 20 червня на стадіоні Казань Арена. Початок гри – 21:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

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Іран – Іспанія, прогноз букмекерів на матч ЧС-2018

Фахівці авторитетної контори William Hill вважають беззаперечним фаворитом матчу збірну Іспанії. Коефіцієнт на перемогу "Червоної Фурії" становить 1.14. Потенційний тріумф Ірану оцінюється балом 17, а нічия – 7.

Bwin ще менше вірить у перемогу Ірану. На тріумф персів дають 23, а ось перемогу Іспанії оцінють коефіцієнтом 1.15. На нічийний підсумок гри ставлять 7.50.

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Bet365 також віддає перевагу Іспанії, тріумф якої оцінюють коефіцієнтом 1.16. На перемогу Ірану ставлять 23, а нічию – 8.