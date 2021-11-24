Матч, як і онлайн-трансляція Інтер – Шахтар на "Футбол 24", стартував о 19:45 за Києвом. Команді Роберто Де Дзербі потрібна була тільки перемога, аби думати бодай про Лігу Європи. Будь-який інший результат означав завершення євросезону Шахтаря після 6-го туру ЛЧ. У першому колі на НСК Олімпійський була зафіксована нульова нічия – саме тоді "помаранчево-чорні" набрали свій єдиний заліковий бал у груповому турнірі.

Інтер ефектно вибив Шахтар з єврокубків завдяки дублю Джеко – у прощанні з ЛЧ найкращими були українці

У першому таймі господарі мали чимало моментів біля воріт Трубіна, але голкіпер Шахтаря і збитий приціл гравців "нерадзуррі" дозволили віце-чемпіону України вистояти до перерви. Перішіч забив, але гол скасували через офсайд. На 57-й хвилині Лаутаро Мартінес знову пробив Трубіна, але і цей м'яч не зарахували через фол проти Матвієнка. Але на 61-й після удару Джеко не врятував вже ніхто – ні кіпер, ні арбітр, ні фортуна. Боснієць опинився першим на підбиранні і з лінії штрафного вразив дальній кут.

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Відео гола Джеко:

І буквально тут же Едін оформив дубль. Нападник виграв позицію в Матвієнка і замкнув подачу Перішіча з меж воротарського. 2:0 – Шахтар прощається з мріями про Лігу Європи і завершить єврокубковий сезон після матчу з Шерифом.

Відео гола Джеко: