Олімпіакос на своєму офіційному сайті оголосив про підписання Мехді Таремі. Він перейшов до грецької команди за 2,5 млн євро і підписав дворічний контракт. Цей трансфер відбувся в рамках омолодження Інтером складу – клуб вирішив позбутися деяких вікових гравців.

33-річний Таремі провів в Інтері один сезон. Він зіграв за команду 43 матчі, в яких забив 3 м'ячі і оформив 9 гольових передач. Як правило, іранець виходив на заміну.

Раніше Таремі забив 91 гол і оформив 56 асистів у 182 матчах за Порту.

У складі Олімпікоса грає український форвард Роман Яремчук.

