Команда з Петрового здійснила другий зимовий трансфер. Новачком став Данило Кучер.

24-річний кіпер офіційно став гравцем Інгульця, повідомляє прес-служба клубу. Деталі контракту невідомі.

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Кучер приєднався до команди Лавриненка на правах вільного агента, адже нещодавно припинив співпрацю з Минаєм. Данило був основним кіпером закарпатців, де провів 16 матчів у першій частині сезону УПЛ, 2 з яких відстояв на нуль.

До слова, воротар є вихованцем криворізького футболу. Данило Кучер встиг пограти в українських Дніпрі й Гірнику, а також у латвійських РФШ і Даугаві.

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