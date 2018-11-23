IFAB хоче змінити формат замін та післяматчевих пенальті

Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) запропонувала ряд змін до футбольних правил.

1. Гравці, яких замінюють, повинні покинути поле через найближчу бокову або лицьову лінію, а не йти в технічну зону. За допомогою цього правила організація хоче скоротити час, який команди витрачають на заміни.

2. Пропонується змінити формат післяматчевої серії пенальті. Команди будуть пробивати 11-метрові удари не по черзі, а за схемою "ABBA".

Атлетіко – Барселона: 3 головні дилеми Вальверде перед центральним матчем туру в Іспанії

3. Більш детально прописати в правилах визначення гри рукою.

4. Зміна правила "спірного м'яча".

5. Голкіпери зможуть залишати на лінії воріт одну ногу під час виконання пенальті.

6. Команди зможуть розігрувати удари від воріт і вільні удари у своєму штрафному майданчику.

Реал погрожував УЄФА створенням Суперліги – несподівана заява

7. Офіційні особи клубів будуть каратися жовтими і червоними картками за неналежну поведінку.

Зауважимо, що остаточне рішення щодо цих правил буде прийняте у березні 2019 року шляхом голосування, повідомляє BBC.