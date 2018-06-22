Ібрагімовіч: Збірна Швеції не відчуває тиску, тому що в ній немає мене

Шведський нападник Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч поділився очікуваннями від ЧС-2018.

"У збірної Німеччини 22 чудових футболісти. Але їхня гра не стане ні для кого сюрпризом, Німеччина завжди хороша. Чемпіонат світу – турнір непередбачуваний, можуть вистрілити маленькі команди, яких вважали аутсайдерами.

Ібрагімовіч: На ЧС-2018 зіграють найкращі футболісти, Златан теж повинен бути там

Головне – показати красивий футбол і отримати від нього задоволення. У мене є припущення, що збірна Бразилії покаже нам щось особливе, з огляду на їхній рівень на минулому чемпіонаті світу і те, що я не граю на цьому. Збірній Швеції хочу побажати удачі на турнірі. Нехай футболісти насолоджуються грою, ніякого тиску на команду не буде, тому що в ній немає мене", – цитує Ібрагімовіча Sportbox.

Прев’ю ЧС-2018, група F: Німеччина, Мексика, Швеція, Південна Корея – все, що треба знати