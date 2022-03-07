Капітан хорватської Локомотиви Йосіп Піваріч підтримав Україну, в якій провів 3 роки в складі київського Динамо.

Локомотива зустрічалась з Осієком (0:0) в 26-му турі чемпіонату Хорватії. Перед поєдинком колективи влаштували акцію солідарності з Україною на фоні вторгнення російських орків.

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Усі гравці сфотографувались з величезним синьо-жовтим прапором з написом "хорватський футбол з Україною". Після матчу капітан Локомотиви Йосіп Піваріч поділився кадром в Instagram і додав до нього прапори обох країн та сердечко.

Нагадаємо, хорватський оборонець виступав за Динамо з літа 2017-го по осінь 2020-го, встиг награти у біло-синій футболці 47 матчів і віддати п'ять результативних передач.

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