toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Німеччина
НІМЕЧЧИНА БОРУСІЯ ДОРТМУНД - ШАЛЬКЕ ЕРЛІНГ ХОЛАНД КОРОНАВІРУС

Холанд та Ко епічно відсвяткували побиття Шальке – гравці Борусії поаплодували порожній фанатській трибуні

22:17 343 Читать на русском
Холанд та Ко епічно відсвяткували побиття Шальке – гравці Борусії поаплодували порожній фанатській трибуні
Борусія Д знищила Шальке / ФК Борусія Д

Відсутність уболівальників на центральному матчі 26 туру Бундесліги не спантеличила команду Люсьєна Фавра.

29’ Ерлінг Холанд
45’ Рафаел Геррейро
48’ Торган Азар
63’ Рафаел Геррейро
 
29’ Ерлінг Холанд
45’ Рафаел Геррейро
48’ Торган Азар
63’ Рафаел Геррейро

Борусія Д без проблем обіграла Шальке в першому матчі після виходу з карантину. Дортмундці відвантажили суперникам 4 "сухі" м'ячі – дубль оформив Рафаел Геррейро, а по голу забили Ерлінг Холанд та Торган Азар.

Топ-виступ Холанда і компанії у відеоогляді матчу Борусія Д – Шальке – 4:0

Як відомо, після поєдинків гравці Борусії традиційно дякують найактивнішим фанатам, які займають Південну трибуну – так звану "жовту стіну". Через пандемію коронавірусу вболівальникам заборонили відвідувати футбольні матчі, проте це зовсім не означає, що ритуал Борусії не був втілений у життя.

Ерлінг Холанд та його партнери подякували уявним вболівальникам – фанати були "присутні" на грі бодай таким чином. Щоправда, цього разу гравці Борусії не бралися за руки, як це роблять зазвичай. Такі вони, вимоги медичного протоколу після двомісячної паузи.

Бундесліга, онлайн ігрового дня: Дортмунд розірвав Рурське дербі, Гладбах – третій, Лейпциг уник фіаско – як це було

blog_ava
"Приходиш – там таблетки": російський футболіст – про методи Яковенка
12:41
3376
Теги
Відеоновини Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Німеччина футбольні курйози футбольні фанати Ерлінг Холанд Ерлінг Холанд Борусія Дортмунд - Шальке
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
17
год
:
2
хв
Кельн
16:30
Майнц
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук