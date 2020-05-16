Холанд та Ко епічно відсвяткували побиття Шальке – гравці Борусії поаплодували порожній фанатській трибуні

Відсутність уболівальників на центральному матчі 26 туру Бундесліги не спантеличила команду Люсьєна Фавра.

Борусія Д без проблем обіграла Шальке в першому матчі після виходу з карантину. Дортмундці відвантажили суперникам 4 "сухі" м'ячі – дубль оформив Рафаел Геррейро, а по голу забили Ерлінг Холанд та Торган Азар.

Топ-виступ Холанда і компанії у відеоогляді матчу Борусія Д – Шальке – 4:0

Як відомо, після поєдинків гравці Борусії традиційно дякують найактивнішим фанатам, які займають Південну трибуну – так звану "жовту стіну". Через пандемію коронавірусу вболівальникам заборонили відвідувати футбольні матчі, проте це зовсім не означає, що ритуал Борусії не був втілений у життя.

Ерлінг Холанд та його партнери подякували уявним вболівальникам – фанати були "присутні" на грі бодай таким чином. Щоправда, цього разу гравці Борусії не бралися за руки, як це роблять зазвичай. Такі вони, вимоги медичного протоколу після двомісячної паузи.

Бундесліга, онлайн ігрового дня: Дортмунд розірвав Рурське дербі, Гладбах – третій, Лейпциг уник фіаско – як це було