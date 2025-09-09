"ФІФА має організувати турнір за участю чотирьох команд: США, України, Росії та збірної Європи. Переможець не має значення. Світу потрібно покласти край російсько-українському конфлікту!

Ось чому футбол може бути величезною допомогою – під час і після турніру всі повинні скласти зброю... Це як під час Першої світової війни, коли війська союзників та Німеччини грали разом у футбол на Різдво", – сказав голландець в інтерв’ю російському ЗМІ.

До слова, Хіддінк розпочав тренерську кар’єру ще у 1982 році та встиг попрацювати з низкою відомих клубів, серед яких ПСВ, Фенербахче, Валенсія, Реал, Бетіс, Челсі та Анжи. На міжнародній арені він очолював національні збірні Нідерландів, Південної Кореї, Австралії, Росії, Туреччини, а також олімпійську команду Китаю.

