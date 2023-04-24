"Що відбувається з Супрягою? На це питання, насамперед, має відповісти Влад. Його агенти в нього вірять. Я в нього теж вірив, коли він тільки-но прийшов до Динамо, але не побачив прагнення і бажання вдосконалюватися.

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Я йому тоді сказав: "Владе, тільки через кропітку роботу ти можеш досягти результату". Але чому він зупинився і в нього пішов регрес. Треба питати у самого Супряги та його агента Піроженка", – поділився Хацкевич у інтерв'ю Fanday.

До слова, Супряга жодного разу не зіграв за Динамо в поточному сезоні в офіційних матчах, хоча на зимових зборах регулярно отримував ігровий час та навіть забивав.

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