Хацкевич навіть не привітав з перемогою на молодіжному чемпіонаті світу, – Супряга

Форвард СК Дніпро-1 Владислав Супряга поділився очікуваннями від майбутнього матчу 9-го туру УПЛ проти київського Динамо.

"Як сприйняв новину про те, що зможу зіграти проти Динамо? Досить спокійно. Додаткової мотивації в мене немає.

Дубль Супряги у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Карпати – 2:0

Чи знайомий я з Олексієм Михайличенком? Ні, не знайомий, не доводилося спілкуватися. Чи була розмова з Хацкевичем напередодні оренди в СК Дніпро-1? Не було. Він на мене, напевно, не розраховував, навіть не привітав з перемогою на юнацькому чемпіонаті світу. Думаю, цим було все сказано і зрозуміло", – розповів Супряга в коментарі Команда№1.

Нагадаємо, Супряга проводить сезон 2019/20 у складі СК Дніпро-1 на правах оренди, на його рахунку 3 голи в рамках УПЛ. Матч проти київського Динамо, якому належать права на молодого форварда, відбудеться 29-го вересня о 17:00.

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