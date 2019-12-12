Хацкевич близький до працевлаштування в Росії, – ЗМІ

Екс-наставник Динамо Олександр Хацкевич веде перемовини з Ротором, який лідирує у першому дивізіоні Росії.

Олександр Хацкевич претендує на посаду головного тренера Ротора. Сторони ведуть відповідні перемовини і близькі до досягнення згоди, повідомляє Championat.

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Днями Ротор попрощався з наставником Ігорем Меньщиковим, який отримав пропозицію від іншого клубу і розірвав контракт за обопільною згодою сторін. Після 25-ти турів ФНЛ (перша ліга Росії) команда лідирує в турнірній таблиці, випереджаючи Торпедо та Хімкі.

Нагадаємо, Хацкевич був звільнений з Динамо у серпні цього року після вильоту киян від Брюгге у 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Раніше 46-річний фахівець також тренував молодіжну команду киян, збірну Білорусі, мінське Динамо та Вітебськ. Останнім часом лунала інформація про перемовини Хацкевича з Динамо Брест.

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