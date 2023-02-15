"Думаю, кожен у Ман Сіті його любить. Він насправді був важливою фігурою для клубу. У перші роки його перебування тут ми хотіли, щоб він змінив команду, адже думали, що він не гратиме так багато. Але Алекс сказав: "Ні, ні, ні, я хочу боротися за свою позицію!". Я говорив йому: "Алекс, у мене багато гравців на позиції десятки". А він: "Ні, ні, ні, я буду грати тут".

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Зінченко дуже добре тренувався, ніколи не кривив обличчя, у нього завжди була хороша поведінка. Зазвичай, коли ви не граєте, то не кажете, що хочете залишитися. Зінченко був зовсім іншим, я завжди бачив його у залі.

Іноді в житті бувають обставини. Наприклад, багато травм на одній позиції. Він скористався своїм шансом на позиції фулбека як останнім шансом у світі. Це означає, що він хороший футболіст та має хороше мислення.

Артета дуже добре знає його, тому що вони працювали разом зі мною. Мікель вірив, що йому необхідна ця деталь, особливо в білд-апі", – сказав Гвардіола на передматчевій прес-конференції з Арсеналом.

Нагадаємо, вже сьогодні, 15 лютого, Манчестер Сіті зіграє перенесений матч 12-го туру АПЛ проти лідера – Арсенала. Початок зустрічі о 21:30.

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