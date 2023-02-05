"Багато років люди казали, що ми слабкі. Після того, як ми виграли лігу зі 100 очками, люди сказали, що ми слабші. По-перше, я цього не визнаю.

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По-друге, якби я це сказав, то визнав би, що мої гравці недостатньо хороші. Я ніколи не розумію тренерів, які кажуть, що команда погана і їй потрібно сім нових гравців. Я маю з ними поговорити, я повинен їх тренувати.

Усі гравці хороші. Якщо ми зможемо грати за нашою системою, в яку ми віримо, окремі гравці будуть рости. Тому я не визнаю, що гравці погані. Звичайно, вони хороші. Моя робота – зробити так, щоб вони почувалися добре, грали добре і розвивалися.

Здатність виходити у півзахист з оборони? У нас є гравці, які можуть діяти всередині. На фланзі, ймовірно, може тільки Серхіо Гомес. Але у нас опорним хавбеком грав Фабіан Делф і набрали 100 очок. Ми багато років грали з Олександром Зінченком на цій позиції, коли він був 10-м номером. Якщо всі відкриті й кажуть, що можуть це зробити, то це не проблема", – цитує Гвардіолу Sky Sports.

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