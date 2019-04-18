Гвардіола – про виліт Ман Сіті з Ліги чемпіонів: Це жорстоко

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився враженнями після матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Тоттенхема (4:3) і прокоментував виліт "містян" з турніру.

"Це жорстоко, але що є, те є. Ми повинні це прийняти. Після 20 хвилин ми вели з рахунком 3:2. У другому таймі ми створили безліч моментів і забили потрібні нам голи. На жаль, фінал матчу був невдалим для нас, тому я вітаю Тоттенхем і бажаю команді успіху у півфіналі Ліги чемпіонів.

Манчестер Сіті – Тоттенхем – 4:3 – відео голів та огляд матчу

Я підтримую VAR, але, можливо, з одного боку гол Льоренте був забитий рукою, а з точки зору судді – ні. Гол Стерлінга? Я дивився за грою, але судді вирішили, що там був офсайд.

Ми не забили пенальті в першому матчі, але я надзвичайно гордий за своїх гравців і фанатів. Я ще не чув такої підтримки за весь час, що тут перебуваю, але футбол непередбачуваний", – цитує Гвардіолу BBC.

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