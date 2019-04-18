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Гвардіола – про виліт Ман Сіті з Ліги чемпіонів: Це жорстоко

09:28 2885 Читать на русском
Гвардіола – про виліт Ман Сіті з Ліги чемпіонів: Це жорстоко
Хосеп Гвардіола / фото із соцереж

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився враженнями після матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Тоттенхема (4:3) і прокоментував виліт "містян" з турніру.

4’ Рахім Стерлінг
11’ Бернарду Сілва
21’ Рахім Стерлінг
59’ Серхіо Агуеро
 
Хин Мін Сон 7’
Хин Мін Сон 10’
Фернандо Льоренте 76’
4’ Рахім Стерлінг
7’ Хин Мін Сон
10’ Хин Мін Сон
11’ Бернарду Сілва
21’ Рахім Стерлінг
59’ Серхіо Агуеро
76’ Фернандо Льоренте

"Це жорстоко, але що є, те є. Ми повинні це прийняти. Після 20 хвилин ми вели з рахунком 3:2. У другому таймі ми створили безліч моментів і забили потрібні нам голи. На жаль, фінал матчу був невдалим для нас, тому я вітаю Тоттенхем і бажаю команді успіху у півфіналі Ліги чемпіонів.

Манчестер Сіті – Тоттенхем – 4:3 – відео голів та огляд матчу

Я підтримую VAR, але, можливо, з одного боку гол Льоренте був забитий рукою, а з точки зору судді – ні. Гол Стерлінга? Я дивився за грою, але судді вирішили, що там був офсайд.

Ми не забили пенальті в першому матчі, але я надзвичайно гордий за своїх гравців і фанатів. Я ще не чув такої підтримки за весь час, що тут перебуваю, але футбол непередбачуваний", – цитує Гвардіолу BBC.

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Теги
Ліга чемпіонів Манчестер Сіті - Тоттенхем Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола
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