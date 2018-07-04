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Гравці збірної Колумбії отримали смертельні погрози за нереалізовані пенальті

12:51 415 Читать на русском
Гравці збірної Колумбії отримали смертельні погрози за нереалізовані пенальті
Збірна Колумбії після поразки від Англії / Фото: FIFA

Колумбійські вболівальники погрожують футболістам своєї збірної за незабиті пенальті у вчорашньому матчі проти збірної Англії.

Карлос Бакка та Матеус Урібе отримали погрози смерті від користувачів соцмереж за нереалізовані одинадцятиметрові в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу 2018 Колумбія – Англія, в якому колумбійці поступились у серії пенальті.

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За повідомленням The Sun, розлючені колумбійські фанати пишуть гравцям у соцмережах, що вони вже "покійники" і не радять повертатись додому.

Нагадаємо, удар Карлоса Бакки парирував Пікфорд, а постріл Урібе потрапив у поперечку.

Відзначимо, вчора були 24 роковини від дня смерті колишнього футболіста збірної Колумбії Андреаса Ескобара, який був застрелений після повернення збірної з ЧС-1994, де його автогол у власні ворота завадив колумбійцям подолати груповий етап.

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ЧС 20181/8 фіналу

Колумбія - Англія: Вівторок 03 липня 2018

Колумбія
Матч завершено
1 : 1
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Англія
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Теги
Карлос Бакка Карлос Бакка Колумбія Колумбія ЧС 2018 Матеус Урібе Матеус Урібе Колумбія - Англія
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