У пʼятницю, 5 липня, Іспанія обіграла Німеччину в матчі 1/4 фіналу Євро-2024. Дивіться голи та огляд матчу на Футбол 24.

Гра розпочалася в напруженій боротьбі між командами. Вже на другій хвилині Мората віддав пас Педрі, який з близької відстані пробив у руки Мануелю Нойєру. Проте вже на восьмій хвилині Педрі змушений був залишити поле через травму.

Іспанія вийшла до півфіналу Євро-2024, здолавши Німеччину на останніх хвилинах овертайму

На старті другого тайму Іспанія вийшла вперед завдяки голу півзахисника Ольмо, який вразив ворота після передачі з флангу від 16-річного Ямаля, що оформив свій третій асист на турнірі. Однак Німеччина змогла перевести гру в овертайм завдяки голу Вірца, який забив у дотик після подачі від Кімміха, встановивши рахунок 1:1.

Вже у кінці додаткового часу Ольмо виконав подачу, яку замкнув Меріно, і Іспанія вирвала перемогу 2:1 та вийшла до півфіналу Євро-2024, де зустрінеться з переможцем пари Франція – Португалія.