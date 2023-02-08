Головний тренер Іскендерунспора Ібрагім Халіл Олмез помер у реанімації, попри на те, що його витягли з-під уламків.

Ібрагім Халіл Олмез, головний тренер команди третього турецького дивізіону Іскендерунспора, опинився в пастці під уламками під час землетрусу. Його врятували та доставили в лікарню.

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Однак, як інформує Hurriyet, вижити в реанімації Ібрагіму не вдалося. Халіл Олмез помер у середу, 8 лютого.

Іскендерунспор посідає третє місце в одній із двох підгруп третього дивізіону. Команда досі претендує на підвищення в класі та вихід до другого дивізіону.

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