"Після моїх слів про "зашквар" я з Гвардіолою не бачилася, бо база закрита для посторонніх. Але нещодавно фідбек був від нього.

Дружина Зінченка зізналась, коли хавбек збірної України наважиться спробувати алкоголь

У Пепа був день народження – 50 років. Зіна підійшов його привітати. Ну, Зіна – це Зіна. Спочатку компліменти, хороші побажання, але повинна ж бути ложка дьогтю в бочці з медом. Зіна йому в кінці каже, мовляв, уже 50, старість. "Травить" у своєму стилі. Пеп на нього подивився і каже: "Алексе, головне, щоб я твоїй дружині подобався, і все буде добре". Якось так", – розповіла Зінченко в інтерв'ю Вацко Live.

Нагадаємо, дружина захисника Манчестер Сіті кинула кілька критичних стріл у бік Гвардіоли після вильоту у минулій Лізі чемпіонів від Ліона (1:3). Олександр не міг похвалитися довірою тренера на початку нової кампанії, проте упродовж останніх тижнів є залізним гравцем основи "містян".

Як Шахтар втрачав топів: Маліновського визнали "неперспективним", Зінченко відкупився, Зубков не злякався Маріуполя