Воротар Ворскли Павло Ісенко потрапив до сфери інтересів одного з іспанських клубів.

Про інтерес до Ісенка з боку одного з іспанського клубів повідомив Михайло Співаковський у випуску ТаТоТаке.

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Конкретний клуб не називається, але відомо, що він виступає в Ла Лізі. Павло мав би виступати за другу команду, а з його мінусів відзначили гру ногами.

До слова, Ісенко відіграв 6 матчів за Ворсклу у поточному сезоні, в яких пропустив 8 голів, а в 3 іграх втримав ворота на замку.

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