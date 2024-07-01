Гол без ударів в площину у відеоогляді матчу Іспанія – Грузія – 4:1
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Іспанія – Грузія – 4:1 – відео голів та огляд матчу - Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images
Іспанія розгромила Грузію (4:1) в рамках 1/8 фіналу чемпіонату Європи 2024 року. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
39’ Родрі
51’ Фабіан Руїс
75’ Ніко Вільямс
83’ Дані Ольмо
Робін Ле Норман 18’
18’ Робін Ле Норман
39’ Родрі
51’ Фабіан Руїс
75’ Ніко Вільямс
83’ Дані Ольмо
Від грузинів чекали продовження казки. Думки про неї заграли з новою силою, коли Сакартвело відкрила рахунок. Це був перший пропущений гол Іспанії на Євро-2024, і забив його Ле Норман у власні ворота.
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Логіки в цьому було мало, бо ж піренейці вже домінували. Подальший розвиток подій лише підтвердив випадковість. Іспанія рознесла суперника – до перерви лише зрівняла, а після довела справу до розгрому. Грузія завершила матч без жодного удару в площину воріт, бо ж автогол статистика таким не рахує.
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