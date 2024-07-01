Від грузинів чекали продовження казки. Думки про неї заграли з новою силою, коли Сакартвело відкрила рахунок. Це був перший пропущений гол Іспанії на Євро-2024, і забив його Ле Норман у власні ворота.

Іспанія вийшла в 1/4 фіналу, розгромивши сміливу Грузію – "Фурія Роха" вийшла на Німеччину

Логіки в цьому було мало, бо ж піренейці вже домінували. Подальший розвиток подій лише підтвердив випадковість. Іспанія рознесла суперника – до перерви лише зрівняла, а після довела справу до розгрому. Грузія завершила матч без жодного удару в площину воріт, бо ж автогол статистика таким не рахує.