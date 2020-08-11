Гармаш повернувся до Києва та у компанії Вербіча став свідком фіаско Динамо

Зіркові гості були помічені на трибунах товариського матчу між Динамо та Десною (1:2).

Півзахисник Динамо Денис Гармаш прилетів з Туреччини та відвідав спаринг рідного клубу.

Динамо – Десна – 1:2 – відео голів та огляд матчу – перша поразка Луческу в Києві

Фотографи поєдинку "біло-синіх" та Десни (1:2) помітили серед глядачів зустрічі 30-річного українця у компанії ще одного гравця киян Беньяміна Вербіча, який зараз відновлюється після операції.

Нагадаємо, Денис взимку приєднався до Різеспора на правах оренди та провів у чемпіонаті Туреччини 14 матчів, в яких відзначився трьома голами. Чи розраховує на Гармаша новоспечений тренер киян Мірча Луческу, чи хавбек повернеться в оренду, – поки немає інформації.

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