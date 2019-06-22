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Габовда був близьким до повернення в Карпати – перехід заблокував Димінський

14:20 566 Читать на русском
Габовда був близьким до повернення в Карпати – перехід заблокував Димінський
Юрій Габовда / Соцмережі

Колишній захисник Карпат Юрій Габовда міг повернутись у львівський клуб.

Як стало відомо Футбол 24 з власних джерел, новий головний тренер Карпат Олександр Чижевський дзвонив Юрію Габовді та запрошував захисника приєднатись до Карпат.

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Щоправда, остаточне рішення було за президентом львівського клубу Петром Димінським, який заблокував перехід 30-річного футболіста.

Нагадаємо, Габовда виступав за Карпати з 2006-го по 2011-й рік, а також повертався в клуб у 2014-у році. Наразі захисник грає за угорський Халадаш, який за підсумками сезону опустився у другий дивізіон місцевого чемпіонату.

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Джерело: Футбол 24
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Юрій Габовда Юрій Габовда Карпати Карпати Петро Димінський Халадаш Халадаш Олександр Чижевський Олександр Чижевський
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