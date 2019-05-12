Фред став найгіршим новачком АПЛ за версією Squawka

Півзахисник Манчестер Юнайтед Фред очолив рейтинг найбільш провальних трансферів АПЛ цього сезону.
Авторитетний портал Squawka склав рейтинг найбільш невдалих придбань АПЛ у сезоні 2018/19.
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Бразильський хавбек Манчестер Юнайтед Фред очолив список трансферних розчарувань АПЛ в цьому сезоні. Йому так і не вдалося закріпитися в основному складі команди. За сезон Фред награв 17 матчів у чемпіонаті, в яких відзначився одним голом.
Повний список від Squawka:
1. Фред (Манчестер Юнайтед);
2. Аліреза Джаханбахш (Брайтон);
3. Мохаммед Ельюнуссі (Саутгемптон);
4. Замбо Ангісса (Фулхем);
5. Самір Насрі (Вест Хем);
6. Адама Діахабі (Хаддерсфілд);
7. Деніс Суарес (Арсенал);
8. Джо Харт (Вест Хем);
9. Бен Гібсон (Бернлі);
10. Андре Шюррле (Фулхем).
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Нагадаємо, колишній півзахисник Шахтаря перейшов в манчестерський клуб влітку за 60 мільйонів євро.