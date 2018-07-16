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Франція – Хорватія: Канте провів матч попри хворий шлунок

22:20 415 Читать на русском
Франція – Хорватія: Канте провів матч попри хворий шлунок
Н'Голо Канте / Фото: ФІФА

Хавбек збірної Франції Н'Голо Канте вийшов на фінал чемпіонату світу-2018 з гастроентеритом.

У фіналі чемпіонату світу-2018 Франція обіграла Хорватію з рахунком 4:2.

Франція – Хорватія – 4:2 – відео голів та огляд матчу

Цікаво, що хавбек французів Н'Голо Канте провів матч із болем у шлунку, стверджує видання Le Parisien.

У футболіста був гастроентерит, але, незважаючи на це, головний тренер Франції Дідьє Дешам випустив його з перших хвилин. За твердженням видання, саме цим пояснюється слабкий виступ футболіста, а також його заміна на 55-й хвилині на Стівена Н'зонзі.

Символічна збірна ЧС-2018. Версія "Футбол 24"

ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
Матч завершено
4 : 2
Хорватія
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Н'Голо Канте Н'Голо Канте ЧС 2018 Франція - Хорватія Франція Франція
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