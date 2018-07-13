Франція – Хорватія: 5 основних гравців "картатих" пропустили тренування

Низка важливих виконавців збірної Хорватії не тренувалися в загальній групі за 2 дні до фіналу ЧС-2018 проти Франції.

5 футболістів збірної Хорватії пропустили відкрите тренування команди за два дні до вирішального матчу чемпіонату світу-2018. Голкіпер Даніель Субашіч, захисники Деян Ловрен, Шіме Врсалько та Іван Стрініч, а також вінгер Іван Перішіч отримали відпочинок від тренерського штабу Златко Даліча, інформує ТАСС.

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Ці футболісти мають незначні пошкодження, які, втім, не повинні їм завадити взяти участь у фіналі Мундіалю. Всі перераховані футболісти є основними в хорватській команді, тому їхні позитивні кондиції є дуже важливими для наставника.

Нагадаємо, що фінал чемпіонату світу-2018 Франція – Хорватія відбудеться 15 липня о 18.00. На шляху до вирішального матчу "картаті" у плей-офф пройшли Данію, Росію та Англію.

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