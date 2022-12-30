Нападник Колоса Абнер Ренан продовжить кар'єру в чемпіонаті Боснії та Герцеговини, повідомляє Динамоманія.

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25-річний бразилець перейде в Сараєво. Про деталі потенційної угоди між клубами не повідомляється.

Нагадаємо, у березні Ренан відбув у оренду в литовський Жальгіріс, за який забив 23 голи та віддав 4 асисти у 48 матчах. Його контракт з Колосом чинний до 30 червня 2024 року. Transfermarkt оцінює гравця у 500 тисяч євро.

До слова, Сараєво йде у турнірній таблиці чемпіонату Боснії та Герцеговини на п'ятій сходинці, відстаючи від лідера на 14 очок.

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