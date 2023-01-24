Напередодні Сімон Балаж, який представляє інтереси Владислава Кулача, повідомив, що його підопічний найближчим часом покине Динамо. За повідомленням ТаТоТаке, 29-річний форвард продовжить виступи за кордоном.

Динамо відпустить ще одного гравця – його агент непрозоро натякнув

За інформацією джерела, Кулача хотіли бачити у своєму розташування одразу три представники УПЛ – Зоря, Ворскла та Олександрія. Перешкодою для двох перших клубів стала зарплата форварда – в Динамо гравець отримував приблизно 300 тисяч євро на рік. Щодо керівників Олександрії, то вони, в результаті, вирішили не повторювати досвід співпраці з футболістом після невдалої оренди у сезоні 2018/19.

Нагадаємо, Кулач перейшов у Динамо у липні 2021 року. Першу половину поточного сезону він пропустив через перелом стопи і після відновлення встиг зіграти лише 2 матчі. Його контракт з киянами чинний до 30 червня 2023 року. Transfermarkt оцінює гравця у 700 тисяч євро.

Динамо визначилось ще з 5-ма спаринг-партнерами – в суперниках команда екс-тренера киян та низка українських легіонерів