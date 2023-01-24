Форвард Динамо продовжить кар'єру за кордоном – його хотіли три клуби УПЛ
Нападник Динамо Владислав Кулач готується змінити команду.
Напередодні Сімон Балаж, який представляє інтереси Владислава Кулача, повідомив, що його підопічний найближчим часом покине Динамо. За повідомленням ТаТоТаке, 29-річний форвард продовжить виступи за кордоном.
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За інформацією джерела, Кулача хотіли бачити у своєму розташування одразу три представники УПЛ – Зоря, Ворскла та Олександрія. Перешкодою для двох перших клубів стала зарплата форварда – в Динамо гравець отримував приблизно 300 тисяч євро на рік. Щодо керівників Олександрії, то вони, в результаті, вирішили не повторювати досвід співпраці з футболістом після невдалої оренди у сезоні 2018/19.
Нагадаємо, Кулач перейшов у Динамо у липні 2021 року. Першу половину поточного сезону він пропустив через перелом стопи і після відновлення встиг зіграти лише 2 матчі. Його контракт з киянами чинний до 30 червня 2023 року. Transfermarkt оцінює гравця у 700 тисяч євро.
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