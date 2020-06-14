Фортуна – Борусія Д: переможний гол Холанда "травмував" Фавра

Головний тренер дортмундської Борусії Люсьєн Фавр зазнав пошкодження під час святкування голу Ерлінга Холанда.

Люсьєн Фавр надто емоційно святкував переможний гол Холанда в компенсований час.

Вирішальний гол Холанда у відеоогляді матчу Фортуна – Борусія Д – 0:1

Наставник почав стрибати від радості, але майже одразу зупинився, тримаючись за ліву ногу, та почав накульгувати.

Зазначимо, що Борусія вирвала перемогу в Фортуни завдяки голу Холанда на 5 компенсованій хвилині.

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