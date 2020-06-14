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Фортуна – Борусія Д: переможний гол Холанда "травмував" Фавра

10:02 151 Читать на русском
Фортуна – Борусія Д: переможний гол Холанда "травмував" Фавра
Люсьєн Фавр / DPA

Головний тренер дортмундської Борусії Люсьєн Фавр зазнав пошкодження під час святкування голу Ерлінга Холанда.

Люсьєн Фавр надто емоційно святкував переможний гол Холанда в компенсований час.

Вирішальний гол Холанда у відеоогляді матчу Фортуна – Борусія Д – 0:1

Наставник почав стрибати від радості, але майже одразу зупинився, тримаючись за ліву ногу, та почав накульгувати.

Зазначимо, що Борусія вирвала перемогу в Фортуни завдяки голу Холанда на 5 компенсованій хвилині.

Холанд вирвав перемогу для Борусії Д, але Баварія не дозволила відродити інтригу, дотиснувши Гладбах: 31 тур Бундесліги

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Теги
Ерлінг Холанд Ерлінг Холанд Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Німеччина футбольні курйози Відеоновини Люсьєн Фавр Люсьєн Фавр
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