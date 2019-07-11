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Фонсека посварився зі своїм помічником перед тренуванням Роми

11:02 841 Читать на русском
Фонсека посварився зі своїм помічником перед тренуванням Роми
Фонсека та Леал / Шахтар

Новий наставник Роми Паулу Фонсека перед одним з тренувань команди не знайшов спільну мову зі своїм помічником.

Португальський фахівець перед початком ранкового тренування Роми дорікнув своєму помічнику з тактики Тіагу Леалу, той зі свого боку також бурхливо відповів Фонсеці.

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Асистент наставника Нуну Кампуш намагався заспокоїти тренерів. Цю подію зафіксували камери відеоспостереження на клубній базі Роми, повідомляє Corriere dello Sport.

Нагадаємо, Фонсека зі своїм тренерським штабом перебрався з Шахтаря у Рому влітку цього року.

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Італія Рома Рома Паулу Фонсека Паулу Фонсека Тіагу Леал Тіагу Леал
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