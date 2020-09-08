Фінляндія – Україна: склади та онлайн-трансляція матчу відбору Євро U-21
Фінляндія та Україна зустрічаються у 7 турі кваліфікації на молодіжний Чемпіонат Європи 2021. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".
Відбір Євро 2021 U-21
Фінляндія U-21 – Україна U-21 – початок о 19:00
Молодіжна збірна України після драматичного фіаско у вигляді втраченої перемоги в Данії має хіба що мікроскопічні шанси на те, щоб вийти у фінальну частину Чемпіонату Європи 2021. Команда Ротаня до звітної зустрічі набрала очок менше (4), ніж зіграла турів (5), опинившись на передостанньому місці. Відставання навіть від другого рядка катастрофічне (мінус 9, а в Румунії попереду 2 матчі проти Мальти), тому зараз йдеться лише про престиж і награвання майбутніх зірок головної команди. У першому колі Україна U-21 поступилася Фінляндії з рахунком 0:2, тож прагне реваншу. Суомі посідають 3 місце, випереджаючи наших на 3 бали.
Україна U-21 не втримала перемогу над ровесниками з Данії – скандальний гол на 5-й доданій хвилині ховає шанси на Євро
Фінляндія: Яскелайнен – Тіхі, Халме, Вайніонпяя – Валакарі, Лінгман, Оксанен, Мяенпяя –Сойсало, Челльман, Ілятупа
Україна: Трубін – Конопля, Забарний, Чеберко, Дубінчак – Бондаренко, Булеца, Батагов – Луньов, Сікан, Топалов
Запасні: Різник, Бабогло, Сирота, Чех, Корнієнко, Лєднєв, Назаренко, Цітаішвілі, Кащук