Відбір Євро 2021 U-21

Фінляндія U-21 – Україна U-21 – початок о 19:00

Молодіжна збірна України після драматичного фіаско у вигляді втраченої перемоги в Данії має хіба що мікроскопічні шанси на те, щоб вийти у фінальну частину Чемпіонату Європи 2021. Команда Ротаня до звітної зустрічі набрала очок менше (4), ніж зіграла турів (5), опинившись на передостанньому місці. Відставання навіть від другого рядка катастрофічне (мінус 9, а в Румунії попереду 2 матчі проти Мальти), тому зараз йдеться лише про престиж і награвання майбутніх зірок головної команди. У першому колі Україна U-21 поступилася Фінляндії з рахунком 0:2, тож прагне реваншу. Суомі посідають 3 місце, випереджаючи наших на 3 бали.

Україна U-21 не втримала перемогу над ровесниками з Данії – скандальний гол на 5-й доданій хвилині ховає шанси на Євро

Фінляндія: Яскелайнен – Тіхі, Халме, Вайніонпяя – Валакарі, Лінгман, Оксанен, Мяенпяя –Сойсало, Челльман, Ілятупа

Україна: Трубін – Конопля, Забарний, Чеберко, Дубінчак – Бондаренко, Булеца, Батагов – Луньов, Сікан, Топалов

Запасні: Різник, Бабогло, Сирота, Чех, Корнієнко, Лєднєв, Назаренко, Цітаішвілі, Кащук