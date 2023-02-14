Клубний ЧС-2023 відбудеться в Саудівській Аравії з 12 по 22 грудня.

У вівторок, 14 лютого ФІФА оголосила про те, що Саудівська Аравія прийме клубний чемпіонат світу 2023 року. Турнір відбудеться з 12 по 22 грудня. Про це йдеться на офіційному сайті ФІФА.

Тріумф Луніна з трьома пропущеними у відеоогляді фіналу Клубного ЧС Реал – Аль-Хіляль – 5:3

Раніше Саудівська Аравія зробила своїм послом Кріштіану Роналду, який підписав контракт із місцевим клубом Аль-Наср.

У фіналі останнього клубного чемпіонату світу мадридський Реал здолав іншого представника Саудівської Аравії, Аль-Хіляль (5:3).

Лунін взяв Клубний ЧС для України – Реал здолав Аль-Хіляль у фіналі, але Андрій пропустив тричі в день народження