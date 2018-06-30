ФІФА припинила співпрацю з Марадоною через його поведінку

Дієго Марадона під час матчу Нігерія – Аргентина / Getty Images

ФІФА відмовилась від співробітництва з легендарним аргентинцем через його непристойну поведінку на Мундіалі.

За інформацією Diariocorreo.pe, Марадона був присутній на матчах чемпіонату світу у якості посла, проте через його непристойну поведінку під час матчі Нігерія – Аргентина (1:2) ФІФА вирішила припинити співпрацю з Марадоною.

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Нагадаємо, після переможного гола збірної Аргентини Марадона почав демонструвати свої середні пальці публіці, а також кричав на вболівальників, коли збірна Нігерія відновила паритет у зустрічі. А після матчу, за інформацією ЗМІ, легендарний аргентинець й зовсім був госпіталізований.

Післа матчу ФІФА попросила аргентинця поводитись більш стримано та забороною на відвідування поєдинків чемпіонату світу.

Відзначимо, у ЗМІ з'явилась інформація, що Марадона отримує 10 тисяч фунтів за кожний матч, який він відвідує.

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