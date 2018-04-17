ФІФА може відхилити заявку Марокко на ЧС-2026 через закон про ЛГБТ-спільноти

Заявка Марокко на проведення ЧС-2026 може бути відхилена ФІФА через закони, які дискримінують ЛГБТ-спільноти.

ФІФА може відхилити заявку Марокко на проведення ЧС-2026 через закон у країні, який забороняє одностатеві стосунки.

Видання Associated Press зробило огляд 483 сторінок документів, які представлені в ФІФА, де не зазначається ризик для представників ЛГБТ-спільнот в Марокко через діючий закон.

"Доповідь Марокко, представлена в ФІФА, спеціально замовчує проблему, відому уряду. Очевидно, що якщо Марокко отримає право на проведення чемпіонату світу, представники ЛГБТ зіштовхнуться з дискримінацією в цій країні", – сказав президент марокканської Асоціації Прав Людини Ахмед Ель Хаджі.

Ім'я господаря ЧС-2026 стане відоме 13 червня 2018 року.

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