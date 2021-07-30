33-річний український атлет з Херсона не зміг взяти висоту 2,28, змарнувавши три спроби. Через це він не потрапив у 12-ку найкращих, а тому не зможе виступити у фіналі Олімпіади у Токіо.

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"Був готовий стрибати набагато вище. Може, трохи засидівся, але це все виправдання. Повинен був стрибати, чому так – не знаю. Досвід вже є, знав як виступати на такому рівні. Може, дав слабину, побачивши, що 14 спортсменів стрибнули на 2.25 метри. Треба було зібратися – я зібрався, але у підсумку запізнився. Гарна спроба була, однак присів на планку", – цитує Андрія Проценка Суспільне спорт.

Зауважимо, Проценко є бронзовим призером чемпіонату Світу в приміщенні 2014 року і срібним медалістом чемпіонату Європи. Він став першою втратою збірної України у легкій атлетиці на Олімпійських іграх-2020.

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