Перша ракетка України Еліна Світоліна поступилася у 1/2 фіналу Олімпійських ігор у Токіо представниці Чехії Маркеті Вондрушовій.

26-річна українка програла у півфіналі олімпійського турніру в Токіо в жіночому одиночному розряді.

Світоліна вийшла у півфінал Олімпіади – історичне досягнення тенісистки з України

У поєдинку за вихід у фінал олімпійських змагань Еліна Світоліна (№6 WTA) поступилася Маркеті Вондрушовій (№42 WTA) з рахунком – 0:2 (3:6, 1:6). Наша тенісистка продовжить боротьбу за бронзу з представницею Казахстану Оленою Рибакіною.

Нагадаємо, Світоліна стала першою представницею України, яка зіграла у півфіналі одиночного розряду Олімпіади.

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