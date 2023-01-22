"Ми всі бачили відео про його вибухову швидкість, але у матчі з Ліверпулем я побачив когось із м'якими ногами. Когось, хто має хороший пас, добре приймає рішення в останній третині поля та спокійно бігає на швидкості.

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І це лише його перші хвилини за місяць чи близько того. Тож хто знає, що він буде показувати після цього. Це хвилюючий момент для вболівальників Челсі. Я впевнений, що фанати Арсенала будуть сидіти й думати: "Ох, як же ми відпустили його", – цитує Фердінанда Football.London.

Нагадаємо, Мудрик напередодні дебютував у складі Челсі, вийшовши у матчі 21-го туру АПЛ проти Ліверпуля на 55-й хвилині.

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