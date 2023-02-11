Гра повинна була стартувати о 22:00, але втрутилися норовливі французькі фанати, які регулярно влаштовують безлад. В епіцентрі скандалу опинилися прихильники Марселя, які прибули на виїзд.

Шанс для Маліновського після фіаско ПСЖ: онлайн-трансляція матчу Клермон – Марсель

Поруч зі стадіоном відбулися сутички з поліцією. Довелося застосувати сльозогінний газ. Речовини розпилили настільки багато, що вона потрапила в чашу арени. Уболівальники на трибунах намагалися врятуватися. ховаючи обличчя в одяг. Тренери відмовляються випускати гравців на поле, поки газ не розсіється.

До слова, Руслан Маліновський вперше відчув на собі наслідки складного характеру французьких уболівальників. Українець вкотре потрапив у стартовий склад Марселя і чекає на остаточне рішення. Організатори наразі хочуть, щоб матч відбувся сьогодні.