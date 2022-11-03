Фанат Динамо загинув, боронячи Україну
Вболівальницький рух київського клубу зазанав чергової непоправної втрати.
Фанат Динамо Олексій Рубцов боронячи рідну землю загинув при виконанні бойового завдання. Про смерть свого уболівальника повідомив офіційний сайт "біло-синіх".
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Олексій був офіцером і досконало знав військову справу, тож із початком повномасштабного вторгнення пішов захищати Батьківщину. Також займався спортом, безмежно любив футбол та, зокрема, київське Динамо. Завжди відвідував матчі "біло-синіх" на різних стадіонах не лише України, а й світу. У нього залишилась дружина та двоє маленьких дітей.
Нагадаємо, українці вже 253 дні протистоять російській агресії. Ворог цинічно б'є по цивільних об'єктах, знищує енергетичну інфраструктуру, чим викликає ще більшу огиду і відразу у всього цивілізованого світу і сприяє масштабнішій допомозі партнерів Україні.
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