Фанат Динамо Олексій Рубцов боронячи рідну землю загинув при виконанні бойового завдання. Про смерть свого уболівальника повідомив офіційний сайт "біло-синіх".

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Олексій був офіцером і досконало знав військову справу, тож із початком повномасштабного вторгнення пішов захищати Батьківщину. Також займався спортом, безмежно любив футбол та, зокрема, київське Динамо. Завжди відвідував матчі "біло-синіх" на різних стадіонах не лише України, а й світу. У нього залишилась дружина та двоє маленьких дітей.

Нагадаємо, українці вже 253 дні протистоять російській агресії. Ворог цинічно б'є по цивільних об'єктах, знищує енергетичну інфраструктуру, чим викликає ще більшу огиду і відразу у всього цивілізованого світу і сприяє масштабнішій допомозі партнерів Україні.

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