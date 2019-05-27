Фабрі попрощався з гравцями Карпат та покинув клуб, – ТК Футбол

Україна — 14:00 6740
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Гаряча дискусія Суркіса з тренером Динамо, нова форма "біло-синіх", емоції тренера Карпат – головні моменти 31 туру УПЛ
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Ліга чемпіонів 2019/20: Шахтар потрапив у другий кошик при жеребкуванні групового турніруЛіга чемпіонів — 13:24 2542
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Шевченко замість Бойка викликав у збірну України голкіпера Олександрії ПаньківаЗбірна України — 12:32 5609
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"На тренуваннях Луческу навіть було важко в туалет сходити": Гринь – про Шахтар, преміальні та негідників з АрсеналаУкраїна — 12:23 4953
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Суркіс: Навалка в Динамо? В кінці сезону приймемо правильне рішення для клубуУкраїна — 11:04 2934