Фабрі попрощався з гравцями Карпат та покинув клуб, – ТК Футбол

Фабрі Гонсалес більше не є головним тренером Карпат.

Іспанець вже попрощався з командою та покинув Україну, повідомляє телеканал "Футбол 1".

Фабрі був відсутній на тренуванні Карпат – імовірно, він покинув клуб

Про відставку сьогодні повинні оголосити офіційно. Додається, що виконувачем обов'язків головного тренера, найімовірніше, стане помічник іспанця Олександр Чижевський, а в його тренерський штаб може увійти Артем Федецький.

Нагадаємо, Фабрі очолив Карпати в січні 2018 року. Іспанський фахівець після матчу проти Олімпіка натякнув, що більше не може продовжувати працювати в клубі.

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